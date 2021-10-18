Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) вважає, що утримання бойовиками на Донбасі в заручниках представників місії ОБСЄ є методом міжнародного тероризму. Про це повідомила прес-служба делегації у Telegram.

Учасники української делегації наголосили, що рішення Постійної ради ОБСЄ передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу спостережної місії ОБСЄ по всій Україні, оскільки такий доступ є критично важливим для звітування про безпекову ситуацію.

Українська сторона закликала міжнародну спільноту й насамперед керівництво держав-учасниць «Нормандського формату» надати відповідну оцінку діям російської сторони.

Члени української делегації також нагадали про непродовження Росією мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу «Донецьк» і «Гуково». Разом із цими діями щодо спостерігачів дії РФ називають послідовною та свідомою політикою, спрямованою на витіснення ОБСЄ з окупованих територій.

Українська делегація в ТКГ поінформувала, що наразі перебуває в контакті з постійним представництвом ОБСЄ у Відні та СММ ОБСЄ.

Як повідомлялось раніше, 17 жовтня стало відомо, що в окупованій Горлівці російські бойовики захопили представників моніторингової місії ОБСЄ. Все через те, що російські найманці вимагають звільнити затриманого раніше українською армією озброєного бойовика, який під виглядом розмінування територій проводив розвідку українських позицій. Ним виявився росіянин Андрій Косяк, у якого при собі виявили зброю. Пізніше у його телефоні знайшли відео, на якому бойовик обстрілює українських військових.

В українській делегації Тристоронньої контактної групи заявляли, що цього бойовика українські правоохоронці раніше вже підозрювали у скоєнні у 2010 році умисного вбивства. Тепер йому повідомили ще про одну підозру в учиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.