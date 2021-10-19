Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ відновила патрулювання зі своєї передової патрульної бази в Горлівці, йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ.

«О 15:40 18 жовтня команда Місії зауважила, що зафіксовані раніше навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази (ППБ) Місії в н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька), і що ці ворота були відкритими. Перед будівлею ППБ спостерігачі бачили встановлений раніше намет, однак не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу. Команда СММ залишила ППБ Місії для здійснення патрулювання та повернулася о 16:03», – сказано у звіті.

В ОБСЄ нагадали, що рішення Постійної ради ОБСЄ №1117 передбачає забезпечення безпечного та надійного доступу Місії по всій Україні, адже це є «критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію».

Також повідомляється, що, згідно з мандатом, Місія мусить доповідати про будь-які обмеження свободи пересування СММ або інші обставини, що перешкоджають виконанню її мандата.

Нагадаємо, бойовики в Донецькій області блокували роботу СММ ОБСЄ, вимагаючи від України звільнення російського військового найманця Андрія Косяка. Його затримали 13 жовтня поблизу лінії фронту на Луганщині. Затриманий займався розвідкою українських військових позицій під виглядом роботи з розмінування прифронтових ділянок. На телефоні Косяка знайшли відео його участі в обстрілах українських військових.

Попри вимоги бойовиків, 18 жовтня суд у Сєвєродонецьку Луганської області арештував Косяка.

Окрім Горлівки, спостерігачі СММ ОБСЄ також тимчасово припинили роботу в Донецьку.