Російські бойовики продовжують блокувати офіс Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в окупованому Донецьку. Місія досі не може здійснювати своє патрулювання.

Про блокування роботи ОБСЄ повідомила Українська сторона в СЦКК, передає штаб операції Об'єднаних сил в середу, 20 жовтня. Однак попри те, що ОБСЄ досі не змогла відправити жоден партуль, спостерігачі все-таки змогли зафіксувати 70 одиниць російської техніки, розміщених поза межами визначених районів відведення.

Йдеться про 22 танки та 48 бойових бронемашин збройних формувань Російської Федерації. Саму техніку виявили в районі Тернове.

«Зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження двох батальйонно-тактичних груп з метою посилення підрозділів на лінії розмежування», – наголосила Українська сторона в СЦКК.

Нагадаємо, що 17 жовтня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ призупинила роботу в окупованому Донецьку з міркувань безпеки. Це рішення пов'язане з проведенням 15-16 жовтня мітингу прихильників так званої «ДНР» біля входу в донецький готель Park Inn, у якому розташований офіс ОБСЄ. Мітингарі вимагали звільнити російського військового найманця Андрія Косяка, якого українські воїни затримали 13 жовтня на Луганщині.

Вже 18 жовтня окупанти взяли в заручники спостерігачів СММ ОБСЄ в Горлівці та заборонили їм покидати територію готелю, однак наступного дня моніторингова місія таки відновила патрулювання. Водночас Головне управління розвідки Міноборони України попереджає, що Росія планує продовжити операцію з дискредитації місії ОБСЄ на Донбасі і може вдатися до нових провокацій.