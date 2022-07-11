Кол-центр з розшуку зниклих безвісти зареєстрував понад сім тисяч звернень

Станом на понеділок, 11 липня, в Україні приблизно 7200 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти. Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко, пише «Суспільне».

Мова йде про бійців із різних силових відомств, серед яких прикордонники та співробітники спецслужб.

«Якщо ми говоримо про військових, то нумо розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ», – повідомив Котенко.

За його словами, в ЗСУ наразі називають цифру у дві тисячі зниклих військових. Водночас колцентр уповноваженого отримав інформацію про орієнтовно 7200 людей.

«Наприклад, полк «Азов» – це Нацгвардія, і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок із рідними, коли вони вийшли з «Азовсталі»«, – пояснив чиновник.

За його словами, більшість зі зниклих військових – у полоні. Як приклад, наводить військових 1 батальйону 36 бригади.

«Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон – у полоні», – розповів він.

Котенко також зазначив, що наразі звʼязку з цими бійцями немає, а тому вони вважаються безвісти зниклими. Він запевнив, що «рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і повернуться додому. Це, мовляв, той випадок, коли точно відомо, що безвісти зниклі – живі».

Нагадаємо, що 6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».