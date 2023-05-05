Електронний запис почав тестову роботу у Львові, Києві та Харкові

Міністерство оборони анонсувало систему електронного запису військовослужбовців для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Електронний запис допоможе зменшити черги у пунктах ВЛК, повідомила у п'ятницю, 5 травня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Посадовиця показала скриншот інтерфейсу нової системи, яка допоможе ліквідувати черги на ВЛК. За її словами, записуватися можна буде на зручний для військових час.

«Після старту проекту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста — на потрібний день та час. Потреби очікувати в чергах не буде. Військовослужбовці знатимуть точний час, на який необхідно прийти», – розповіла Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони повідомила, що електронний запис на ВЛК запрацював у тестовому режимі у Львові, Києві, Харкові, Вінниці та Одесі. За її даними, саме у цих містах найбільше людей проходять ВЛК. Маляр зазначила, що до кінця травня Міноборони планує перевести всі комісії на роботу з електронним записом, щоб уникнути черг.

Зазначимо, 2 травня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що Верховна Рада вдосконалила роботу ВЛК, дозволивши залучати для його проходження цивільні лікарні. Крім того, в міністерстві анонсували роботу над електронним документообігом та запровадженням електронної черги ВЛК, про яку розповіла Ганна Маляр.