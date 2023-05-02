За законопроект проголосував 291 депутат

Верховна Рада України підтримала законопроект №9154, який передбачає розширення мережі медзакладів, де військовослужбовці зможуть проходити військово-лікарські комісії та лікування. «За» проголосував 291 депутат. Про це у вівторок, 2 травня, на своїй Facebook-сторінці повідомила народна депутатка України Наталія Піпа.

Як пояснила ZAXID.NET народна депутатка, раніше проходити ВЛК військовослужбовці могли лише у тих медичних закладах, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони. Це, до прикладу, військові шпиталі.

«Коли не було широкомасштабного вторгнення, закладів для лікування військових вистачало. Адже тоді не було стільки військових і поранених. А от зараз, коли військових стало значно більше, коли поранених стало значно більше, ця система медзакладів вже не справляється», – зазначила Наталія Піпа.

За словами народної депутатки, законопроект №9154 дозволить розширити мережу закладів, де військовослужбовці зможуть проходити військово-лікарські комісії та лікуватися. Адже надавати такі послуги зможуть державні та міські медичні заклади.

«Відповідно є певна процедура, яку мають пройти ці медзаклади. Зокрема, укласти договір з НСЗУ і тоді вони зможуть надавати військовим послуги. Значно розшириться кількість таких закладів. Відповідно черги стануть меншими. Це буде велика співпраця з МОЗ. Вже готується інфраструктура, щоб уможливити надання таких медичних послуг військовим», – наголосила Наталія Піпа.

Законопроект підтримав 291 депутат. Як розповіла Наталія Піпа, під час цього голосування ніхто не був проти і не утримався.