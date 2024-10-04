Військовозобов'язані мають прибути до ТЦК за повісткою за вдвічі менший термін, аніж було раніше

Кабінет Міністрів опублікував постанову, відповідно до якої в Україні скорочується термін прибуття військовозобов’язаних громадян, які отримали повістку, до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Рішення уряду скоротило час на візит до ТЦК та СП вдвічі.

У постанові Кабміну № 1134 від 1 жовтня 2024 року йдеться, що військовозобов’язані та резервісти, які отримали повістку та живіть в обласних центрах, мають прибути до ТЦК не пізніше ніж через сім днів з дня її отримання. Ті, хто не живуть в обласних центрах та мають діставатися до ТЦК з інших населених пунктів, мають це зробити впродовж 10 днів.

Зазначимо, раніше строк прибуття до ТЦК та СП після отримання повістки становив 14 днів.

Нагадаємо, 1 жовтня Кабінет міністрів також дозволив військовим частинам мобілізовувати добровольців, не залучаючи до цього ТЦК та СП. На думку міністра оборони Рустема Умєрова, урядова постанова дозволить підвищити якість рекрутингу та пришвидшити його.

Ухвала дозволяє військовозобов’язаним та резервістам самостійно обирати військову частину для проходження служби, а командири частин матимуть повноваження направляти рекрутів на ВЛК та комплектувати бойові частини. Перелік військових частин, командири яких зможуть мобілізовувати добровольців, визначить Генеральний штаб ЗСУ.