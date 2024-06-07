Колишній військком з Рівного Олександр Ярмошевич повернувся з фронту

Ексначальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич, який після скандалу з поцілунками колег на роботі перевівся у бойову частину, повернувся з фронту для формування нової бригади. Про це 7 червня повідомила ТСН з посиланням на певні документи, які опинилися в її розпорядженні. Олександр Ярмошевич підтвердив ZAXID.NET цю інформацію, проте подальше місце служби не уточнив.

Як розповів ZAXID.NET Олександр Ярмошевич, його призначили на посаду командира бригади й нині він прибув до вищого штабу для отримання розпоряджень.

Згідно з даними ТСН, колишнього військкома перевели в Ужгород, втім він це не підтвердив.

«Частина буде формуватися з нуля і може бути розташована будь-де. Я ще навіть не прийняв посаду, тому не знаю, звідки у журналістів така інформація», – сказав ZAXID.NET Олександр Ярмошевич.

Нагадаємо, наприкінці березня на проросійський каналах опублікували відео, в якому фігурував начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП 36-річний Олександр Ярмошевич. Посадовець у різні часові відрізки цілувався з різними співробітницями. 28 березня на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що за цим фактом керівництво вирішило ініціювати проведення службової перевірки. Згодом Ярмошевич заявив, що написав рапорт на звільнення й переводиться у бойову частину.