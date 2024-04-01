Після скандалу військком з Рівного Олександр Ярмошевич вирішив звільнитися

Начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал із поцілунками колег на роботі, написав рапорт на звільнення. Про це 1 квітня повідомили на Facebook-сторінці Оперативного командування «Захід».

У відомстві зазначають, що командування не має претензій щодо виконання офіцером його службових обовʼязків, втім зауважили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

«Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин. Наказ про його призначення до нового місця служби підписаний відповідним керівництвом», – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці наразі встановлюють, за яких обставин у службовому приміщенні встановили приховані відеокамери.

Нагадаємо, наприкінці березня на проросійський каналах опублікували відео, в якому фігурував начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП 36-річний Олександр Ярмошевич. Посадовець у різні часові відрізки цілувався з різними співробітницями. 28 березня на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що за цим фактом керівництво вирішило ініціювати проведення службової перевірки.