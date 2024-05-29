«Квартал 95» потрапив у скандал через висміювання рівненського військкома

Служба безпеки України не виявила порушень у номері «Кварталу 95», в якому висміяли скандал із начальником Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича. Про це на своїй сторінці у Facebook 29 травня повідомив нардеп Володимир Ар’єв, який напередодні писав правоохоронцям звернення з проханням провести перевірку щодо цього випадку.

В офіційній відповіді йдеться, що СБУ розглянула звернення Володимира Ар’єва щодо можливого вчинення «Кварталом 95» злочинів, передбачених ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та 435-1 (образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) КК України. Проте номер не містить ознак злочину, відповідно підстав для відкриття провадження та початку досудового розслідування наразі немає, зазначили в СБУ.

Скандальне відео з назвою «Начальник Рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів» опублікували на YouTube-каналі «Квартал 95» на початку травня. За сюжетом, військком із декількома жінками вигадали шифр у вигляді поцілунків через те, що ворог встановив у кабінеті камери.

Депутат Володимир Ар’єв назвав цей номер «ганебним» і таким, «де посилювалося ІПСО російського агента Шарія». Також він додав, що «це не кінець історії» і «далі буде».

Нагадаємо, наприкінці березня на проросійський каналах опублікували відео, в якому фігурував начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП 36-річний Олександр Ярмошевич. Посадовець у різні часові відрізки цілувався з різними співробітницями. 28 березня на Facebook-сторінці Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що за цим фактом керівництво вирішило ініціювати проведення службової перевірки. Згодом посадовець заявив, що написав рапорт на звільнення й переводиться у бойову частину.