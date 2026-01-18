У Швеції діяла мережа монахинь, що підтримує війну Росії проти України

У Швеції діяла мережа монахинь, яка працювала на російську розвідку та збирала гроші на фінансування армії Росії. Про це повідомила щоденна британська газета The Telegraph, передає «Дзеркало тижня».

За даними The Telegraph, монахинь до шведської церкви Тебю, що у передмісті Стокгольму, відправила Російська православна церква. Вони належать до білоруського монастиря Святої Єлизавети та підтримують війну Росії проти України. Зазначається, що перебуваючи у Швеції під час минулого Різдва, черниці продавали парафіянам сувеніри, а вилучені гроші спрямовували на російську армію. Крім того, стало відомо, що монахині мали тісні звʼязки з російською воєнною розвідкою.

В коментарі The Telegraph настоятель шведського монастиря Тебю Міхаель Оєрмо заявив, що не знав про діяльність монахинь на користь російської армії, коли запрошував їх до Швеції. Проте після викриття монахинь, шведська церква офіційно підтвердила діяльність черниць.

«Монастир Святої Єлизавети використовує свої доходи для підтримки російського націоналізму, підтримки агресії Росії проти України та має тісні зв'язки з ГРУ. Монастир стверджує, що вилучені кошти йдуть на благодійність. Це неправда… Церква Швеції радить не підтримувати їхню діяльність будь-яким чином», – йдеться у заяві.

Водночас керівниця відділу кризового планування Церкви Швеції Крістіна Сміт сказала, що вони попередили Російську православну церкву про відмову в оренді церковних приміщень після того, як зʼясували що вони шукали приміщення біля військових обʼєктів.

«Це щось нове для Швеції як суспільства… повномасштабне вторгнення 2022 року стало грубим пробудженням для багатьох шведів [...] Ми пишалися тим, що не воювали 200 років, що були гарною країною, країною, до якої всі хотіли бути добрими, але я думаю, що це було пробудженням для всієї країни, що насправді це не так», – сказала Крістіна Сміт.

Крім того, стало відомо, що монахині відвідували окуповані Росією території України. Метою цих поїздок назвали «підтримку бойового духу росіян».