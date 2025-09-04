Заборгованість підприємства сягає 119 млн грн

Регіональне відділення Фонду держмайна 16 вересня проведе аукціон з продажу 93 % статутного капіталу ТОВ «Калушський трубний завод». Стартова ціна продажу – 139,6 млн грн.

Йдеться про державну частку заводу у Калуші, розташованого по вул. Промисловій,7. Сьогодні виробництвом плит, листів, труб і профілів з пластмас тут займаються понад 100 працівників. У першому півріччі 2025 року Калуський трубний завод отримав близько 42 тис. грн доходу, заборгованість підприємства сягає 119 млн грн.

Серед активів – адмінбудівля, виробничо-складський комплекс поліетиленових і полівінілхлоридних труб потужністю 50 тис. тонн/рік, насосна станція, градирні тощо. Стартова ціна об’єкта – 139,6 млн грн. Покупець зобов’язаний протягом шести місяців від дати переходу права власності погасити борги ТОВ «Калушський трубний завод» із заробітної плати та перед бюджетом.

Нагадаємо, трубний завод у Калуші разом з низкою аналогічних підприємств в Україні належав групі «Поліпластик» російського мільярдера Мірона Горіловського. У 2022 році Шевченківський районний суд Києва передав завод в управління АРМА, а в листопаді 2024 року ВАКС дозволив стягнути актив в дохід держави.

Мірон Горіловський і його бізнес-партнери Валєнтін Буяновскій та Андрєй Мєньшов постачали продукцію в окупований Росією Крим, а також брали участь в розробці полімерних матеріалів для виготовлення стрілецької зброї для армії РФ. Мірон Горіловскій також входить до російського федерального «Агентства стратегічних ініціатив», наглядову раду якого очолює Владімір Путін.