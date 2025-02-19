Більшість нерухомості на території підприємства перебуває у напів зруйнованому стані

У середу, 19 лютого, Фонд держмайна України провів в системі Prozorro.Продажі аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу державного підприємства «Екотрансенерго», що розташований в селі Новий Яр у Львівській області.

Стартова ціна єдиного майнового комплексу становила 6 млн грн. До його складу входять 70 об’єктів нерухомості – склади, майстерні, їдальня, насосна станція, операторна, диспетчерська тощо і 22 транспортні засоби. Комплекс розташований на земельній ділянці площею 26 га.

Нерухомість підприємства, переважно, у напів зруйнованому стані, проте вона розташована на земельній ділянці у 26 га (фото ФДМУ)

У торгах взяли участь львівське ТОВ «Землебудпроект» і київське ТОВ «Вуд сервіс енерго». Останнє зголосилося придбати майно державного підприємства за 20 млн грн і стало переможцем торгів. Пропозиція конкурента була на 6 млн грн меншою.

Борги державного підприємства

Варто додати, що ДП «Екотрансенерго» займається добування піску, гравію, глин та каоліну. На підприємстві є 37 працівників, яким воно боргує майже 5 млн грн зарплати. Загалом кредиторська заборгованість держпідприємства становить 22 млн грн. Окрім зарплати, ідеться про борги зі страхування, перед пенсійним фондом, бюджетом та інші.

За умовами приватизації об’єкта, переможець торгів має погасити ці борги протягом шести місяців і зберегти трудовий колектив підприємства.

Що відомо про переможця

ТОВ «Вуд сервіс енерго» зареєстроване 9 років тому в Києві, його основна діяльність, за даними сервісу YouControl, – лісопильне та стругальне виробництво, виробництво з деревини, лісове господарство.

Власницею фірми є Любов Шаповал з Кіровоградщини. Підприємиця також володіє будівельним бізнесом в Київській області, фірмою, що займається нерухомістю, і харчовим бізнесом. Її чоловік Вадим Шаповал дотичний до низки фермерських господарств у Кіроваградській області.