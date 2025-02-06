Серед кандидатів на продаж є також «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» на вул. Личаківська, 110

У 2025 році регіональне відділення Фонду держмайна у Львівській, Закарпатській і Волинській областях готує до продажу шість майнових комплексів науково-дослідних інститутів та виробництв на Львівщині. Про це у четвер, 6 лютого, під час брифінгу у Львівській ОВА повідомив голова регіонального відділення ФДМУ Микола Іщук.

Центральний офіс ФДМУ, за словами Миколи Іщука, встановив для регіону план надходжень у 370 млн грн в 2025 році. Для його виконання на Львівщині готують до продажу такі об’єкти:

єдиний майновий комплекс (ЄМК) державного підприємства «Екотрансенерго» – стартова ціна 6 млн грн (село Новий Яр, аукціон запланований на 19 лютого);

ЄМК державного підприємства «Новояворівське державне гірничо-хімічне підприємство “Сірка”»;

єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут» (вул. Наукова, 7);

ЄМК держпідприємства «Львівське спеціальне конструкторське бюро «Топаз» (вул. Личаківська, 110);

ЄМК державного підприємства «Дослідне господарство «Миклашів» Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України»;

ЄМК державного підприємства «Роздільське гірничо-хімічне підприємство “Сірка”».

Підсумки минулого року

У 2024 році, за словами Миколи Іщука, на Львівщині відбулося 65 аукціонів з приватизації державного майна, в результаті яких підписали 61 договір на 339,3 млн грн.

Найдорожчий об’єкт, що продали торік на Львівщині – будівля на проспекті Тараса Шевченка у Львові, яку придбав батько голови ЛОВА Зіновій Козицький за ціною 2 тис. доларів США за квадратний метр.

Також Микола Іщук назвав успішним продаж будівлі науково-дослідного інституту на вул. Золотій, 8 у Львові. ZAXID.NET писав про те, що в цьому аукціоні брали участь пов’язані між собою учасники, а ціну продажу знизили через оголошення повторного аукціону. Власником стала фірма соратника Віктора Медведчука.

Третій успішний торішній аукціон – це продаж НДІ на вул. Тернопільській, 10 у Львові, четвертий – продаж проєктно-конструкторського бюро на вул. Данилишина, 4, що купила будівельна фірма.

Оренда державного майна на Львівщині торік принесла в бюджети різного рівня 70 млн грн.