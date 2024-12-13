Протягом року Львів успішно провів 27 аукціонів з продажу комунального майна

Львів увійшов до трійки лідерів серед міст України за кількістю проданого у 2024 році комунального майна. Відповідний рейтинг склали аналітики платформи Прозорро.Продажі.

Рейтинг складений за підсумками онлайн-аукціонів в державній електронній торговій системі, що успішно відбулися з 1 січня до 29 листопада 2024 року.

З початку року приватизаційні онлайн-аукціони оголосили 147 міст. Разом вони заробили на продажах понад 1 млрд гривень. Водночас, майже половину усіх торгів провели 10 міст, які й увійшли до рейтингу. Ці ж 10 лідерів залучили більше половини всіх грошей, зароблених громадами на приватизації.

Трійка лідерів з приватизації комунального майна в Україні така:

Дніпро – 38 аукціонів і 75,5 млн грн доходу в бюджет;

Львів – 27 аукціонів і 73,7 млн грн доходу;

Одеса – 28 аукціонів і 51,3 млн грн доходу.

Інфографіка платформи Прозорро.Продажі

Додамо, що вже в грудні 2024 року Львівська міська рада продала з аукціону кафе біля Привокзального ринку. Приміщення площею 36 м2 обійдеться покупцю в 11 млн грн або 7,3 тис. доларів за квадратний метр.

Що стосується передачі комунального майна в оренду, то тут Львів посів лише шосте місце. Місто провело 92 орендні аукціони, щомісячний дохід від яких становить 1,6 млн грн.

Загалом електронні торги з оренди цьогоріч проводили 307 міст. За підсумками онлайн-аукціонів місцеві бюджети щомісячно отримують майже 74,3 млн грн.

10 найактивніших міст, що увійшли до рейтингу, провели більше половини всіх орендних аукціонів з початку року і заробили разом майже 85% від усіх залучених громадами грошей на торгах з оренди.

Трійка лідерів з передачі комунального майна в оренду у 2024 році виглядає так:

Чернівці – 78 аукціонів й 1,2 млн місячного доходу від них;

Луцьк – 80 аукціонів і 800 тис. місячного доходу;

Миколаїв – 69 аукціонів і 400 тис. місячного доходу.

Інфографіка платформи Прозорро.Продажі

Рейтинг формувався як середнє значення балу за конкурентність на торгах відносно до міста з найбільшою конкуренцією і балу за успішність відносно міста з найбільшою часткою завершених аукціонів від усіх оголошених. Критерій доходу під час укладання рейтингу не використовувався, тому що ціна майна залежить від інфраструктури міста, кількості населення, наближеності до лінії фронту тощо.