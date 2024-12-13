Покупці стали значно більше цікавитись нерухомістю в області, а не у Львові

На Львівщині за рік суттєво зріс попит на купівлю житла за межами Львова. Попит на будинки в обласному центрі – падає, на квартири – не змінюється. Про це ZAXID.NET повідомили в OLX Нерухомість.

Ціни продажу

Що стосується купівлі будинків в області, то за від жовтня 2023-го до жовтня 2024-го року пропозиція і попит пожвавилися на 14 і 15% відповідно. Медіанна ціна продажу будинку в області зросла за рік на 39% і становить 2,8 млн грн.

У Львові ж попит на будинки зменшився на 9%. При цьому медіанна ціна зросла на 16% і становить 6,8 млн грн.

Також на 13% зріс попит на купівлю квартир в області. Найбільшим попитом користуються двокімнатні квартири. Пропозиція від продавців квартир в області за рік зросла на 37%.

Медіанна ціна продажу квартири в області становить 2,1 млн грн, що на 26% більше за показник минулого року.

Медіанна ціна купівлі квартири у Львові становить 3,3 млн грн, що на 15% більше, ніж торік. Водночас попит на квартири у Львові залишається на попередньому рівні, що може свідчити про перенасичення ринку, вважають аналітики.

Ціни оренди

Медіанна ціна на оренду будинку у Львівській області зменшилась на 15% у порівнянні з минулорічними показниками і становить 7 тис. грн. У Львові ж оренда будинків, навпаки, подорожчала на 30% і сягнула 35 тис. грн у жовтні 2024 року.

За рік зріс і попит на оренду квартир в області. Найбільше зріс попит на оренду трикімнатних квартир – на 44% у порівнянні з жовтнем 2023 року. Ціна оренди квартир в області також зросла – на 13%. Медіанна ціна оренди невеликої квартири в області становить 9 тис. грн, трикімнатної – 22,7 тис. грн. Водночас у Львові медіанна ціна оренди однокімнатної квартири в новому житловому фонді становить 18,5 тис. грн, в будинках іншого типу – 12-16 тис. грн.