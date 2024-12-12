Приміщення розташоване поблизу церкви Ольги і Єлизавети, ринку та вокзалів

У четвер, 12 грудня, управління комунальної власності міськради Львова продало з аукціону в системі Prozorro.Продажі приміщення кафе на вул. Городоцькій, 125. Під час торгів ціна лоту зросла у 3,6 разів – з 3,04 млн грн до 11 млн.

Площа кафе на першому поверсі будинку становить 36 м2. До вересня 2027 року воно перебуває в оренді ТОВ «Ромашка». Додамо, що поруч розташована церква Ольги і Єлизавети, головний залізничний вокзал, ринок «Привокзальний», низка зупинок громадського транспорту.

За лот змагалися семеро учасників, зокрема, ТОВ «Престиж-сервіс», що належить власнику мережі алкомаркетів «Чарка до свята» Ігорю Цільнику, і ТОВ «Хабітат Юкрейн», що займається нерухомістю і викуповує приміщення в центрі Львова. Останнє запропонувало за приміщення 11,012 млн грн і стало переможцем. Таким чином, ціна квадратного метра зросла до 305,88 тис. грн або 7336 доларів США за курсом НБУ на день торгів.

Додамо, що другу найбільшу ставку – 11,011 млн грн – зробив ФОП із села Кути біля Буська Андрій Кузьма.

За даними сервісу YouControl, ТОВ «Хабітат Юкрейн» займається нерухомістю і до кінця листопада належало львівським підприємцям Віталію Курилишину (99%) і Тарасу Хмеловському.

29 листопада до переліку засновників із часткою 10%, придбаною у Віталія Курилишина, увійшла компанія з управління активами «Актив». Ця компанія належить львівським підприємцям і бізнес-партнерам Віталія Антонова (холдинг «ОККО») – це Іван Коцьо, Богдан Куспісь, Юрій Рондяк й Ігор Таранський.

Директором ТОВ «Хабітат Юкрейн» є Тарас Хмеловський. Він також пов’язаний з низкою підприємств в галузі нерухомості. Окрім того, Тарас Хмеловський є членом Комітету підприємців Львівщини.

Нагадаємо, що в листопаді ТОВ «Хабітат Юкрейн» викупило за 21,8 млн грн приміщення магазину біля Краківського ринку у Львові.