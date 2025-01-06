Виробничий виробничий корпус, склад і компресорну колишньої Львівської макаронної фабрики продали за 420 млн грн

У Львові продали частину майна збанкрутілої макаронної фабрики на вул. Городоцькій. Загалом виробничий корпус, склад і компресорну продали за 420 млн грн.

Львівська макаронна фабрика розташована на вул. Городоцькій, 170 на ділянці площею 1,2 га, і з 2012 році офіційно перебуває у процесі ліквідації через банкрутство. У грудні 2021 року арбітражний керуючий фабрики Тарас Пузирний розпочав перші торги за рухоме майно фабрики, які не відбулись, після чого вартість майна знизили з 260 млн грн до 1,3 млн грн. У лютому 2022 року рухоме майно фабрики купила львівська компанія «Бонус Плюс Інвест». Тоді Тарас Пузирний уточив ZAXID.NET, що на аукціоні продали лише рухоме майно макаронної фабрики, оскільки всі будівлі за адресою фабрики та продовжують перебувати в заставі в банківських установ.

У грудні 2024 року арбітражний керуючий виставив на аукціон виробничий корпус, склад і компресорну колишнього заводу. Будівлю складу готової продукції площею після реконструкції 1140 м2. Це майно перебуває в іпотеці кількох банків. Його виставили на аукціон зі стартовою ціною 200 тис. грн і продали ТзОВ «Пік» за 120 млн грн. Компанія зареєстрована у 2001 році в Дрогобичі й належить львівʼянину Юрію Уйгелію.

Виробничий корпус площею 2138 м2 продали за 240 млн грн тій же компанії. Причому стартова ціна лоту також становила 200 тис. грн. Будівлю компресорної на 91,2 м2 ТзОВ «Пік» купило за 100 млн грн. Загалом компанія викупила будівлі колишньої Львівської макаронної фабрики за 420 млн грн. У всіх трьох аукціонах ТзОВ «Пік» змагалося з іншою компанією ТзОВ «Бонус Плюс Інвест», серед засновників якої до 2020 року був вказаний Юрій Уйгелій.

Нагадаємо, «Львівська макаронна фабрика» почала працювати у Львові ще в радянський період. У 1996 році підприємство приватизували, воно продовжило виробляти макарони. У 2010 році Львівський господарський суд розпочав розгляд справи про банкрутство фабрики через невиконання зобов’язань перед кредиторами. Цю справу суд розглядав більше 11 років, а з 2012 року підприємство офіційно перебувало у стані припинення.

Майно збанкрутілої макаронної фабрики суд передав в іпотеку для забезпечення виконання зобов’язань кредиторам на суму 24,7 млн грн та 23,9 млн грн. У 2019 році Західний апеляційний господарський суд дозволив продати майно Львівської макаронної фабрики, щоб частково погасити заборгованість. У липні 2019 року державні реєстратори перереєстрували право власності на нерухоме майно ВАТ «Львівська макаронна фабрика» на ТОВ «Сітіком Естейт». Колишній директор фабрики Євгеній Гнатув вважає, що підприємство у нього забрали рейдери.