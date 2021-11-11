Зараз до притоки Полтви облаштували сходи, а згодом мають відкрити її частину під склом

У Львові планують відкрити частину річки Полтви для загального огляду. Невелику частину підземної річки ймовірно можна буде оглянути на території колишнього трамвайного депо, де готують до відкриття креативний простір LEM Station. Наразі доступ у колектор обмежуватиме спеціальне скло, проте ініціатори проекту розглядають і можливість проведення екскурсій безпосередньо у колектор до річки.

«У рамках наших домовленостей з містом, площа, яка межує з ангаром, має незабаром перетворитись на громадський простір. Оскільки колектор під площею є в аварійному стані, «Львівводоканал» зобов’язав нас провести санацію, зробити його максимально безпечним. Відповідно, ми вирішили зробити реконструкцію східців, щоб туди був безпечний доступ. І оскільки у Львові не так багато місць, де є доступ до річки, у нас виникла нас є ідея її відкрити для огляду», – розповів ZAXID.NET керівник LEM Station Михайло Лемак.

За його словами, після погодження з ЛМКП «Львіводоканал» і отримання дозволу від міськради до Полтви зможуть водити екскурсії, але лише у присутності фахівців. А поки погодження не буде, на річку можна буде подивитись через спеціальне скло.

Можливості погуляти колектором у кожного охочого не буде, однак подивитись на річку можна буде через спеціальне скло

«Ми намагаємось створити максимальну безпеку для людей, які перебувають на об’єкті. Такі речі потребують додаткового узгодження. Нам би дуже хотілось, щоб на територію трамвайного депо могли заїжджати екскурсійні трамваї, і нам би дуже хотілось, щоб люди могли спуститись до Полтви», – каже Михайло Лемак.

За його словами, навесні 2022 року LEM Station презентує детальний проект площі з відкритою частиною Полтви, а вже восени наступного року мають завершити усі роботи.

Нагадаємо, територію старого трамвайного депо на перетині вулиць Сахарова та Вітовського перетворюють на інноваційно-креативний простір LEM Station. У січні 2020 року виконком ЛМР видав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію першої черги трамвайного депо. Втім дозвіл на початок робіт від ДАБІ отримали лише 7 жовтня минулого року.

Зараз на території LEM Station завершують першу чергу ревіталізації – це роботу у приміщеннях колишньої поліклініки та електроварні, а незабаром стартують роботи в ангарах і на площі, де власне і облаштують спуск в Полтву. Завершити усі роботи планують до травня 2022 року.

Річка Полтва тече у межах міста Львова, виходить за місто та тече до Буська. До ХІХ Полтва була повністю відкритою, зокрема, в центрі Львова. Втім через часті підтоплення, сморід і сміття з річки у 1884 році її вирішили сховати у каналізаційний колектор.