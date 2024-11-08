На вул. Погулянка, 11, 13 планували збудувати 5-поверховий житловий комплекс

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував містобудівні умови та обмеження на реконструкцію одноповерхової вілли під житловий комплекс на Погулянці. Ділянка розташована в зоні малоповерхової забудови, що суперечить намірам будівництва 5-поверхівки.

Йдеться про реконструкцію одноповерхового житлового будинку в історичному ареалі на вул. Погулянка, 11-13 під 5-поверховий житловий будинок. Ділянка площею 0,12 га, на якій заплановане будівництво, з 2003 року перебуває у приватній власності ТзОВ «П 1115». У березні 2021 року виконавчий комітет Львівської міськради видав львів’янам Денису Мельнику, Станіславу Луговському, Сергію Дядюшку та мешканці Прикарпаття Іванні Мельник відповідні містобудівні умови та обмеження.

Вже у травні 2021 року Галицька окружна прокуратура звернулась в суд з вимогою скасувати МУО, оскільки за генеральним планом ділянка, на якій планували будувати ЖК, розташована в зоні малоповерхової житлової забудови, а нове будівництво висотою майже 20 м суперечить цій нормі. Крім цього, на думку прокурора, за проєктом ідеться не про реконструкцію, а нове будівництво житлового комплексу. У відповідь на запит прокуратури в Мінкульті повідомили, що також не погоджували нове будівництво в буферній зоні ЮНЕСКО.

Представники департаменту містобудування ЛМР в суді пояснили, що згідно з зонінгом Личаківського району, на цій ділянці допускається нове будівництво висотою до 22 м.

Цю справу суд розглядає вдруге. У січні 2024 року Верховний Суд відправив її на повторний розгляд. У липні Львівський окружний адмінсуд встановив, що наміри забудови ділянки не відповідають вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, тому визнав протиправним і скасував рішення виконкому про затвердження містобудівних умов і обмежень на реконструкцію з прибудовою на вул. Погулянка, 11, 13.

Це рішення забудовники намагались оскаржити в апеляції, однак у жовтні Восьмий апеляційний адмінсуд підтвердив рішення про скасування МУО. Цю постанову оскаржити в касації не можна.

Зазначимо, що в березні 2023 року забудовники переподали до міської ради документи на втілення зміненого проєкту забудови на вул. Погулянка, 11-15. Зокрема, забудовник докупив іще одну ділянку та планує збудувати клубне житло, частково демонтувавши історичну віллу

Додамо, що Денис Мельник – син ректора ЛНУ імені Івана Франка Володимира Мельника. Разом із Сергієм Дядюшком та Станіславом Луговським вони є співвласниками мережі медичних лабораторій «Ескулаб». Однак близько року в компанії триває корпоративний конфлікт через розподіл влади.