Червоною стрілкою позначена незаконна прибудова до будинку у дворику на вул. Волощака, 4

Виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив демонтувати незаконну прибудову у дворику будинку на вул. Миколи Арсенича (колишня вул. Волощака) у Львові. Власниця однієї з квартир Оксана Ахметова незаконно збудувала МАФ у дворі багатоквартирного будинку з окремим входом.

30 липня 2024 року львівʼянка Вікторія Спірідонова повідомила на Facebook-сторінці Гарячої лінії Львова про те, що на вул. Волощака, 4 власниця квартири №10 збудувала незаконний МАФ і захопила частину спільного подвірʼя. Самобуд упритул прилягає до багатоквартирного будинку на вул. Турецькій, 1 і, за словами Вікторії Спірідонової, спричиняє руйнування стіни будинку. Як видно з оприлюдених фото, МАФ збудований із металопластикових конструкцій, має окремий вхід та справді займає частину подвірʼя.

«Порушені всі протипожежні норми, норми будівництва і законодавтство щодо користування комунальною власністю, яким є подвір'я. Дозвільних документів мешканка не має, сусіди дозволу не давали, ЖЕК і ЛМР теж», – йдеться в повідомленні на Гарячій лінії Львова.

У відповідь на звернення Галицька районна адміністрація повідомила, що за результатами перевірки на вул. Волощака виявили прибудову до житлового будинку і скерували листа др міської ДАБК, що, своєю чергою, звернулася до Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури з проханням дозволити провести позапланову перевірку на вул. Волощака, 4. Однак міністерство відповіді ДАБК так і не надало.

19 вересня міська адміністративна комісія розглянула протокол Галицької РА щодо самовільного захоплення частини двору та призначила власниці квартири штраф. Крім цього, питання про демонтаж самобуду у вівторок, 5 листопада, винесли на розгляд виконавчого комітету.

Будинок на вул. Волощака, 4 перебуває в управлінні ЛКП «Княже місто». Квартира №10 із червня 2020 року належить львівʼянці Оксані Ахметовій. У квартирі зареєстрована мати власниці Наталія Олійник (Гонимар). Своїм рішенням виконком зобов’язав власниць квартири самостійно демонтувати самобуд упродовж 20 днів. Якщо вони цього не зроблять, то демонтувати прибудову має Галицька районна адміністрація.

Як зʼясував ZAXID.NET, Наталія Олійник фігурує у кримінальному провадження про умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Як вказано в матеріалах справи, інцидент трапився ще у 2017 році. Тоді Наталія Олійник під час конфлікту вдома побила 81-річну матір, внаслідок отриманих травм жінка за тиждень померла в лікарні. В суді Наталія Олійник свою провину не визнала й намагалася перекинути провину на брата, однак суд зібрав докази її провини, зокрема, ще перед смертю матір повідомила лікарям та поліції, що її побила донька.

Вирок у цій справі Галицький районний суд виніс лише у лютому 2023 року. Суд призначив Наталії Олійник 8 років позбавлення волі, однак вона оскаржила цей вирок у Львівському апеляційному суді, який відправив справу на повторний розгляд.