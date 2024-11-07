Колишній будинок побуту на просп. Чорновола, 59 планують надбудувати на три поверхи

Шевченківський районний суд заборонив ПП «Вест-грант» встановлювати будівельний майданчик і проводити будь-які будівельні роботи з реконструкції будинку на просп. Чорновола, 59. Підприємці, які користуються приміщеннями на перших поверхах, виступають проти перебудови бізнес-центру.

Йдеться про шестиповерховий колишній будинок побуту «Ювілейний» на розі просп. Чорновола – вул. Липинського у Львові. Ще у липні 2021 року виконавчий комітет Львівської міської ради видав ПП «Вест-Грант» містобудівні умови та обмеження на перебудову цього будинку під офісний центр, що передбачала його надбудову. «Вест-Грант» належать приміщення на п’ятому поверсі будівлі, над якими забудовник і планує збудувати ще два поверхи, збільшивши загальну висоту будинку до 8 поверхів.

Однак підприємці, які користуються приміщеннями на перших поверхах, виступили проти нового будівництва, побоюючись, що будівельні роботи пошкодять будівлю радянського періоду, й звернулися в суд з вимогою скасувати містобудівні умови. Підприємці зауважили, що за даними порталу «Опендатабот», дохід ПП «Вест-грант» за 2020, 2021 та 2023 роки становив 0 грн, а у 2022 році – 13,3тис. грн, а саме підприємство зареєстроване за адресою разом іх 76 компаніями. Це може свідчити, що компанія має фінансові труднощі і не зможе якісно виконати реконструкцію будинку.

В межах судового розгляду у 2023 році Шевченківський райсуд накладав арешт на нежитлові приміщення четвертого і п’ятого поверхів, однак пізніше суд цей арешт скасував. 1 листопада 2024 року в межах забезпечення позову Шевченківський райсуд заборонив ПП «Вест-грант» встановлювати будівельний майданчик і проводити будь-які будівельні роботи на просп. Чорновола, 59.

Додамо, шестиповерховий будинок побуту «Ювілейний» на просп. Чорновола, 59 збудований у 1980-х роках за проєктом архітектора Володимира Дорошенка. У радянський період там були майстерні та ресторан. Зараз частина приміщень цього будинку перебуває у приватній власності, а ще три поверхи Львівська обласна рада планувала продати. На першому поверсі будинку розташовані магазини, відділення банку та ресторан.

Фасад будівлі оздоблений радянською мозаїкою «Дружба українського і російського народів» і внесене перелік цінних мозаїк Львова. Перед початком реконструкції у 2024 році панно закрили рекламним банером, адже вономістить соціалістичну символіку. Міськрада звернеться до Інституту національної пам’яті за рекомендаціями стосовно історичної цінності цієї мозаїки. Попередньо панно перенесуть у музей «Територія терору».

За даними аналітичної системи YouControl, ПП «Вест-Грант» зареєстроване у 2007 році та через ТзОВ «Рімарко» належить львівській забудовниці Зоряні Булі. Директором компанії вказаний Андрій Бабенко.