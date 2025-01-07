Власники сусіднього готелю почали реконструкцію горища із надбудовою

Нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом нищення пам’ятки архітектури на вул. Туган-Барановського, 36 у Львові. Про це 7 січня повідомило управління охорони історичного середовища міськради.

«У грудні 2024 року слідчий відділ Львівського районного управління поліції зареєстрував кримінальне провадження за фактом нищення пам’ятки архітектури місцевого значення на вул. Туган-Барановського, 36. Про це стало відомо з листа-відповіді від в.о. керівника Національної поліції у Львівській області Р. Остроуха на запит першого заступника міського голови А. Москаленка», – інформує управління.

У відповіді поліції зазначено, що на цей час триває досудове розслідування, слідчі встановлюють фактичні обставини правопорушення. Нагляд за розслідуванням здійснюють прокурори Галицької окружної прокуратури Львова.

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року під час огляду будинку на вул. Туган-Барановського, 36, що примикає до «Євроготелю», представники Управління охорони історичного середовища, ЛКП «Господар» та Личаківської районної адміністрації зафіксували самовільно розпочаті будівельні роботи з реконструкції горища з надбудовою. Окрім відсутності необхідних дозволів, власники не мають також згоди на роботи від усіх мешканців будинку. Частина горища перебуває у комунальній власності. Власниця приміщення, за даними сервісу YouControl, є Юліана Машталер, донька власника «Євроготелю» Ігоря Машталера. Адміністративна комісія при виконкомі ЛМР оштрафувала власників приміщення на 1700 грн.

Чотириповерховий житловий будинок у стилі функціоналізму зведений у 1938 році для родини Шпатців за проєктом Ришарда Гермеліна. У ньому добре збереглися міжвоєнні інтер’єри та елементи оздоблення. Будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення та розташований у межах історичного ареалу Львова, де будь-які будівельні роботи потребують відповідного дозволу.