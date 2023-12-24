Бізнесмен В’ячеслав Юткін потрапив у санкційний список РНБО

Власник львівського пʼятизіркового «Банк Готелю» В’ячеслав Юткін потрапив у санкційний список РНБО, зміни до якого напередодні, 23 грудня, були підписані президентом України Володимиром Зеленським.

У документі зазначається, що до 71-річного В’ячеслав Юткіна, серед іншого, застосують повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборону участі у приватизації і оренді державного майна, заборону на набуття у власність земельних ділянок. З повним списком обмежень щодо Юткіна можна ознайомитись за посиланням.

Наразі В’ячеслав Юткін не коментував свого потрапляння до санкційного списку РНБО. До слова, окрім Юткіна, до списку потрапили ще 42 людини і 119 компаній. Під обмеження, зокрема, потрапили український мільйонер, громадянин Кіпру Вадим Єрмолаєв і британський та американський медіамагнат українського походження, власник Warner Music Group Леонард Блаватнік.

Київський підприємець В'ячеслав Юткін закінчив інститут ім. Ю. Андропова КДБ СРСР. У 1979-1991 рр. працював у радянській розвідці, а потім – у Службі безпеки України на посаді заступника керівника інформаційно-аналітичного центру.

У 1995 році він покинув роботу в СБУ і тривалий час працював у банківській сфері. З 2001 по 2007 роки В'ячеслав Юткін очолював «Банк НРБ», а в 2008 році став головою правління «Сбербанку». З 2009 по 2016 роки займав керівні посади в «Промінвестбанку», львівська філія якого була розташована в теперішній будівлі готелю на вул. Листопадового Чину, 8. Наразі В’ячеслав Юткін є засновником 22 компаній, дві з яких зареєстровані у Львові. у 2018 році Юткін заявляв, що досвід у спецслужбах допомагає йому в бізнесі, оскільки «в інституті розвідки давали найкращу освіту, знання мов, розуміння аналітики, відчуття людей, а без цього досвіду важко працювати в бізнесі».

«Банк Готель» – конгрес арт-готель, розташований у реконструйованій будівлі філії колишнього Австро-Угорського банку, що на вул. Листопадового Чину, 8. Готель має 101 номер, з них: один «президентський люкс», один «люкс-прем'єр», 6 «півлюксів», 57 номерів «суперіор», 35 номерів «стандарт» та один номер для маломобільних груп населення. Вартість номерів складає від 5,2 тис. грн до 45 тис. грн за ніч.

«Банк Готель» у центрі Львова (фото booking.com)

Витрати на придбання будівлі, реконструцію і запуск проекту сягнули 20 млн доларів. Із цієї суми 60% – особисті активи Юткіна, а ще 40% підприємець покрив за рахунок позик із двох кредитних ліній «ВТБ» і «Таскомбанку».