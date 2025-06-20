Forbes Ukraine підрахував, хто контролює найбільше готельних номерів в Україні і скільки приносить цей бізнес під час війни. У десятці найбільших готельєрів опинилися кілька львів’ян, це колишній депутат міськради Львова Григорій Козловський, один із засновників ІТ-гіганта SoftServe Тарас Кицмей та екс-політик, голова агрохолдингу «Мукко» Микола Кміть.

Перелік найбільших власників готелів Forbes Ukraine підготував на основі даних Ernst & Young, реєстру власності, офіційних вебсайтів компаній, відкритих джерел. Його учасники впорядковані за сукупною кількістю номерів у готелях та котеджах, якими вони володіють.

У рейтингу присутні кілька готельєрів, що мають стосунок до Львова.

Найбільша власниця готелів за номерним фондом – громадянка Франції Наталія Селіванова. Їй належать чотири готелі на 928 номерів. З них працюють три – 5-зіркові Premier Palace Hotel у Києві, Premier Hotel Odesa в Одесі, 4-зірковий Premier Hotel Dnister у Львові. Виторг за 2024 рік: 397,5 млн грн.

Селіванова – цивільна дружина Михайла Воєводіна, йшлося в розслідуванні «Схем» у 2022 році. Він – підсанкційний співвласник колишньої групи VS Energy.

У грудні 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odesa в Одесі. Слідство вважає, що ними володіє група VS Energy, яку нібито контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. В управління Агентству з розшуку та менеджменту активів готелі не передавали, повідомили у його пресслужбі.

Львівський Premier Hotel Dnister торік показав 142 млн грн виторгу.

Шосту сходинку у рейтингу посів В’ячеслав Юткін. Його готелі це Glibivka Family Park (Глібівка), Bankhotel (Львів), Yaremche Club Hotel (Яремче), «Конгрес-готель «Пуща» (Київ). Номерний фонд –404. Виторг за минулий рік: до 227 млн грн.

Львівський Bankhotel – другий за виторгом у його групі. У 2024 році він отримав 75-80 млн грн, повідомив Юткін. За перші п’ять місяців 2025-го заповнюваність готелю зросла до 42%. «У Львові збільшилася ділова активність, багато делегацій, форумів», – пояснює власник. На заповнення впливають і мандрівники за кордон чи з-за кордону, які протягом подорожі зупиняються на 1-2 ночі у Львові для перепочинку, додав він.

Сьоме місце посіла родина екс-депутата Львівської міської та обласної рад Григорія Козловського. Об’єти – Emily Resort і City Inn Lviv Smart Hotel (обидва – Винники), Grand Hotel Lviv Casino & Spa (Львів). Кількість номерів становить 379. Виторг: 405,5 млн грн.

Оцінити виторг готельного бізнесу складно через велику кількість компаній, які належать родині. Найбільша серед ТОВ Козловського з назвою «Емілі Резорт» отримала у 2024-му 405,5 млн грн виторгу. ТОВ «Гранд Готель Львів» і «Сіті Інн Смарт Готель», які надають послуги розміщення у Grand і City Inn, не публікували виторги.

Попит на сімейне житло зростає – покупці шукають не стільки площу, скільки умови для стабільного побуту. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру “все поруч”. Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ наразі втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Восьма сходинка – Юрій Харсон, що володіє брендами Optima (Житомир, Черкаси, Львів, Рівне, Вінниця), Raziotel (Київ). Кількість номерів: 372. Готелі входять у мережу Optima Hotels & Resorts, яка загалом обʼєднує близько 40 бізнес-готелів і курортів категорії 3 і 4 зірки в Україні.

Оцінити виторги окремих готелів мережі неможливо. В «Оптіма Хотел Менеджмент» не відповіли на запит Forbes Ukraine на момент публікації. Сам оператор «Оптіма Хотел Менеджмент» отримав 520,7 млн грн виторгу у 2024-му, за даними YouControl.

До війни мережа Optima називалась Reikartz і працювала в Україні та за кордоном.

Десяте місце рейтингу готельєрів посіли колишній політик, голова агрохолдингу «Мукко» Микола Кміть, Тарас Кицмей із партнерами з SoftServe. Кількість номерів: 356. Готелі, що належать групі, це «Святий Шарбель» і «Мармуровий палац» (обидва – Моршин), курорт «Плай» (Плав’є). Виторг 2024: 260,5 млн грн.

Найбільший виторг партнерам приніс готельно-оздоровчий комплекс «Святий Шарбель» – 186,5 млн грн у 2024 році, за даними YouControl.

Виторг курорту «Плай» за 2024 рік – 54 млн грн, у «Мармурового палацу» виторг торік становив 20 млн грн.