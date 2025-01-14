Хлопці, які у центрі Києва слухали російську музику

Підлітки, які слухали російську музику у центрі Києва, мають впливових та заможних батьків. Крім того, деяких з батьків підозрюють у зв’язках з росіянами та сепаратистами. Про це йдеться у розслідування журналістів Bihus.Info, опублікованому у вівторок, 13 січня.

Серед підлітків, які потрапили у скандал, Микола Цимідан. Його батька Петра Цимідана підозрювали у зв’язках з сепаратистами, які намагалися захопити місто Лиман на Донеччині у 2014 році. Попри це Петро Цимідан після звільнення міста в 2015 році переміг на виборах від партії «Опозиційний блок» та став міським головою Лимана.

Колишній міський головами Лиману Петро Цимідан

Крім того, у 2017 році поліція відкривала справу проти Цимідана старшого щодо недостовірного декларування. Тоді повідомлялось, що він не задекларував туристичний комплекс, придорожнє кафе «Колиба», будинок та 15 земельних ділянок. Також відомо, що жителі Лиману організовували мітинги та вимагали відсторонення Петра Цимідана з посади міського голови. Зараз Петро Цимідан є власником аграрного бізнесу та проживає із родиною у Києві. А його син, Микола Цимідан, хизується у соцмережах статками та дорогими автомобілями.

Ще один учасник інциденту у центрі Києва – Андрій Драган. Раніше хлопець вже потрапляв у скандал із прослуховуванням російської музики. У червні 2024 року у мережу потрапило відео, де він співає гімн Росії та пісню «Я – рускій».

Після розголосу підліток заявляв, що відео було записано ще до повномасштабного вторгнення та записав вибачення. Крім того, Андрій Драган видавав себе за співробітника СБУ, за що також згодом перепросив.

Прикметно, що у своїх соцмережах підліток заявляє, що веде активну боротьбу із корупцією в Україні, а також співпрацює з нардепом-втікачем Артемом Дмитруком, який також неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань.

Ще один фігурант скандалу – Антон Юткін. Його батько В’ячеслав Юткін володіє кількома готелями. У 2023 році він потрапив до санкційного списку РНБО. Раніше він працював на дочірню компанію російського «Сбєрбанку» в Україні. А після початку війни у 2014 році зашивався власником двох готелів в окупованому Криму. За даними російських реєстрів, один із готелів досі перебуває у власності В’ячеслава Юткіна. Також Юткін є власником пʼятизіркового «Банк Готелю» у центрі Львова. У грудні 2023 року президент України запровадив санкції проти В’ячеслава Юткіна.

Власник готельного бізнесу В'ячеслав Юткін, батько Антона Юткіна

У соцмережах Юткін-молодший також вихваляється статками та дорогими автомобілями. В одній із прямих трансляцій він заявив, що жодного покарання за інцидент у центрі Києва він не отримав.

Журналістка Bihus.Info зазначила, що ще троє підлітків-учасників скандалу не з’являються у публічному просторі, а деякі – не спілкуються зі своїми друзями.

Нагадаємо, 10 січня у мережі з’явилося відео, на якому шестеро підлітків нібито заблокували дорогу у центрі Києва та слухали російську музику. 12 січня поліція Києва повідомила, що встановила учасників скандалу. Ними виявились хлопці віком від 14 до 17 років. Також правоохоронці провели у них обшуки та вилучили зброю та набої.

13 січня речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону повідомила, що учасники скандалу не є «дітьми-мажорами». За її словами, батько одного з підлітків – колишній посадовець і наразі перебуває на пенсії. Батьки інших хлопців – працівники приватного бізнесу, закладів освіти та держслужбовців і великих статків вони не мають.