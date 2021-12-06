Санкції включають нові обмеження проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна та російських енергетичних компаній

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає широкий спектр санкцій, які можуть запровадити проти Росії в разі військового вторгнення в Україну. Серед іншого вони можуть передбачати відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку банки використовують у всьому світі, повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела.

Санкції включають нові обмеження проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна та російських енергетичних компаній.

За повідомленням джерела, наразі Білий дім веде переговори з європейськими партнерами. Нові економічні санкції можуть бути спрямовані на різні сектори, включно з російською енергетикою та сферою фінансів. Обмеження також можна застосувати щодо суверенного боргу Росії.

Крім того, повідомляється, що США можуть посилити санкції проти провідних російських олігархів, «обмеживши їхні можливості подорожувати та потенційно перекриваючи доступ до американських банківських систем і платіжних систем».

«Ми склали страшенно агресивний пакет», – розповів один із чиновників і попередив, що в разі вторгнення на Росію чекають найгірші економічні санкції, які коли-небудь застосовувалися до країн, крім Ірану та Північної Кореї.

SWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Відключення країни від цієї системи означає її фактичну ізоляцію.

Нагадаємо, що на тлі стягування російських військ до українського кордону розвідка західних країн припускає, що цієї зими існує висока ймовірність дестабілізації Росією ситуації в Україні. В Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) висловили стурбованість збільшенням чисельності російських військ біля кордону з Україною. Міністри закордонних справ Німеччини та Франції також попередили Росію про серйозні наслідки можливого вторгнення в Україну. В Кремлі всі звинувачення в ескалації відкидають.

Санкції проти РФ були введені в 2014 році у відповідь на російську агресію щодо України та анексію Криму. Переважно санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу США для деяких російських банків і компаній і забороняють форми фінансової допомоги і брокерської діяльності російським фінансовим установам.

Під санкції попадали не лише російські компанії, а й наближені до президента Росії Володимира Путіна чиновники та олігархи. Попри це, сам Путін увесь цей час уникав персональних санкцій.