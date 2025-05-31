Володимир та Олена Зеленські відвідали фестиваль «Книжковий арсенал» у Києві

На фестивалі «Книжковий арсенал» у Києві співробітники Управління державної охорони вилучили у відвідувачів зброю, боєприпаси, газові балончики, а також ріжучі та колючі предмети. Про це у суботу, 31 травня, повідомили у пресслужбі УДО.

Зазначається, що співробітників УДО залучили для охорони території, де відбувається фестиваль «Книжковий арсенал», щоб убезпечити відвідувачів. Там пояснюють, що чим масовіший захід, тим більше ризиків для державних діячів, які його відвідують.

«Додайте до цього воєнний стан, кількість виявлених та затриманих Службою безпеки України учасників розвідувально-диверсійних груп, кількість спроб проведення на території нашої країни терористичних актів, – і ви зрозумієте, чому Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами вживає безпрецедентних заходів безпеки», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що обов’язковими елементами охоронних заходів є обмеження доступу людей та транспорту; перевірка документів і речей відвідувачів, а також вилучення у них заборонених предметів.

Зокрема, цьогоріч на фестивалі «Книжковий арсенал» вилучили у відвідувачів одну вогнепальну зброю, 12 боєприпасів, 127 ріжучих та колючих предметів, а також 74 газові балончики.

Додамо, що фестиваль «Книжковий арсенал» відвідали президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Також на заході були присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, п’ятий президент України Петро Порошенко, міністр МЗС Андрій Сибіга, міністр національної єдності Олексій Чернишов, міністр освіти Оксен Лісовий, міністр культури Микола Точицький, а також депутати, громадські діячі тощо.

Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал» заснований у 2011 році. Він щорічно відбувається у Києві на весні. У заході беруть участь письменники, поети, філософи, дизайнери, ілюстратори, митці та експерти видавничої справи з України та багатьох країн світу.

Цьогоріч міжнародний фестиваль триватиме з 29 травня по 1 червня, його Фокус-тема «Все між нами — переклад», а її кураторки – історикиня, професорка інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор та письменниця, перекладачка, видавчиня та членкиня Українського ПЕН Оксана Форостина. У межах фестивалю заплановано понад 200 подій.