Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Заява Блінкена пролунала у контексті висловлювання Джо Байдена, який раніше заявив, що США та союзники не до кінця розуміють, як реагувати за «незначного вторгнення» Росії в Україну.

У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що «немає дрібних вторгнень і малих народів, не буває дрібних жертв та невеликого горя».

Блінкен же уточнив, що перетин українського кордону навіть одним російським військовим буде вважатися нападом на Україну.

«Якщо російський солдат перетинає кордон України, то це означає, що перед нами серйозна проблема, явний напад на Україну. Чи то хоч один солдат, хоч тисячі», – заявив держсекретар.

Чиновники Білого дому також виступили із заявами, прагнучи прояснити позицію США.

«Якщо ми спостерігатимемо пересування будь-яких військових частин Росії через кордон, це вторгнення», – заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в ефірі Fox News.

Віцепрезидентка США Камала Харріс також заявила, що дії Росії спричинять реакцію, незалежно від масштабу вторгнення.