Група американських сенаторів запропонувала дозволити президентові США укладати угоди з Україною про постачання їй озброєнь по ленд-лізу. Про це повідомив сенатор Джон Корнін.

Законопроект розробили Бен Кардін, Джинн Шейхін та Річард Блументал від демократів, а також республіканці Джон Корнін, Роджер Уікер та Ліндсі Грем. На їх думку, цей законопроект гарантує, що бюрократичні перешкоди не завадять адміністрації США діяти швидко, щоб надати Україні інструменти, необхідні для захисту цивільного населення, якщо Путін вирішить вдертися.

Документ передбачає, що будь-які російські кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України класифікують як збройний напад. Постачання озброєння по ленд-лізу буде дозволено лише Україні. Законопроект діятиме доти, доки Росія не скоротить кількість своїх військових на кордоні з Україною до того числа, яке було до березня 2021 року.

Ленд-ліз – державна програма, за якою США постачали своїм союзникам у Другій світовій війні бойові припаси, техніку, продовольство, медичне обладнання та ліки, стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти. Концепція цієї програми надавала президентові владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США.

Проект закону також включає пункти про те, що президент або його представник повинні запровадити прискорені процедури доставлення будь-якої військової техніки, переданої Україні, щоб вона отримала все своєчасно, будь-які кібератаки, що виходять з Росії, на основні об'єкти критичної інфраструктури України класифікуватимуть як збройний напад з боку Росії.