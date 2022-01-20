Володимир Путін може потрапити під персональні санкції США

У конгресі США представили новий проект санкцій проти Росії. Під обмеження можуть потрапити Володимир Путін і його найближче оточення – родичі, впливові силовики, чиновники, найбагатші бізнесмени та пропагандисти. Текст проекту опублікувала газета The Washington Post, яка послалась на власні джерела.

Запропонований пакет санкцій включає заборону на операції з російським держборгом, обмеження проти «Північного потоку 2» і оголошення терористами «підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі» та визнання РФ спонсором тероризму.

Окрема увага приділяється персональним санкціям. Фактично під обмеження може потрапити уся політична верхівка Росії. Зокрема, пропонується ввести санкції проти Володимира Путіна, його родини, речника російського президента Дмитра Пєскова, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна, голови ЦВК Елли Памфілової, голови слідчого комітету Олександра Бастрикіна, очільника ФСБ Олександра Бортнікова, голови Росгвардії Віктора Золотова, генпрокурора Юрія Чайки тощо.

Також автори проекту пропонують включити до санкційного списку найбагатших російських бізнесменів – Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Олега Дерипаску, Олексія Міллера, Ігоря Сєчина, Геннадія Тимченка, Михайла Фрідмана та інших. «Перепасти» може і російським пропагандистам – Маргариті Сімоньян, Володимиру Соловйову та Костянтину Ернсту.

Зауважимо, що для того, щоби законопроект набув чинності закону, він має пройти слухання в профільних комітетах та бути ухвалений на загальних голосуваннях в обох палатах Конгресу США. Після цього документ повинен затвердити своїм підписом президент США.

До слова, раніше свій проект санкцій оприлюднили сенатори від Демократичної партії. Він також передбачає заходи проти президента Росії Володимира Путіна, прем’єр-міністра РФ, міністра оборони, міністра закордонних справ, головнокомандувача російських військ, російських банків тощо.