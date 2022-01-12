Сенатори від Демократичної партії США в середу, 12 січня, оприлюднили новий законопроект щодо пакета санкцій, який передбачає заходи проти президента Росії Володимира Путіна, якщо Росія вторгнеться в Україну. Законопроект представили голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес разом з 25 іншими демократами, пише «Укрінформ».

«Закон про захист суверенітету України-2022 запровадить жорсткі санкції проти російського банківського сектора, а також високопоставлених військових чиновників та урядовців, якщо президент Путін посилить ворожу активність в Україні чи проти неї», – наголошується в заяві.

Якщо президент США визначає дії Росії як серйозну ескалацію, то законопроєкт передбачає введення низки санкцій проти Росії. Зокрема, пропонується ввести персональні санкції проти Путіна, прем’єр-міністра РФ, міністра оборони, міністра закордонних справ, головнокомандувача та багатьох інших командувачів російських військ.

Документ місить заклик до Пентагону й Держдепартаменту США пришвидшити передачу Україні оборонної допомоги з метою підвищення її обороноздатності. З цією метою передбачається виділення Україні додаткових 500 млн доларів з бюджету США у випадку російського вторгнення.

Також законопроект пропонує розширити зусилля США з протидії кремлівській дезінформації, а також з метою зміцнення зв’язків із ключовими регіональними партнерами, яким загрожує агресія РФ.

Законопроект серед іншого забороняє операції з первинним і вторинним суверенним боргом Росії та пропонує санкції проти видобувних галузей Росії, а також блокує доступ РФ до міжнародної банківської системи SWIFT.

Також передбачається введення санкцій проти щонайменше трьох або більше російських банків із переліку, серед яких є «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк» та інші. Окрім цього, США підготують звіт про компанії, які надають послуги передачі зашифрованої фінансової інформації, зокрема і SWIFT. Якщо ці компанії продовжуватимуть співпрацювати з підсанкційними російськими банками, то США можуть запровадити санкції і проти них.

Окремо США запровадять санкції проти операцій з російським державним боргом і переглянуть своє рішення про скасування санкцій проти газопроводу «Північний потік – 2». Також під санкції потрапить і видобувна промисловість Росії, тобто нафтогазова та вугільна, зазначає «Бабель».

Сенатор Роберт Менендес висловив сумнів, що президент РФ Володимир Путін веде переговори добросовісно. На його думку, «найефективніші санкції проти Росії – це сильна та єдина Україна».

Зауважимо, що для того, щоби законопроект набув чинності закону, він має пройти слухання в профільних комітетах та бути ухвалений на загальних голосуваннях в обох палатах Конгресу США. Після цього документ повинен затвердити своїм підписом президент США.

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді минулого року Росія, яка анексувала Крим та окупувала частину Донбасу, створивши там маріонеткові квазідержавні утворення «ДНР» і «ЛНР» почала нарощувати військову присутність на кордоні з Україною.

На тлі цього президент Росії Володимир Путін на переговорах з президентом США Джозефом Байденом озвучив низку вимог для деескалації напруженості в безпековій сфері: припинити розширення НАТО на схід, відмовитися від створення військових баз на території держав колишнього СРСР, а також не розміщувати збройні сили та озброєння в європейських державах на додачу до сил, які вже були розміщені станом на травень 1997 року.

Американо-російські переговори в Женеві 10 січня, що тривали вісім годин, закінчилися безрезультатно. Проте із заяв їх учасників американські коментатори роблять висновок про те, що США відкинули головне із списку вимог Росії – гарантії невступу України до НАТО.

12 січня відбулося засідання Ради РФ – НАТО у Брюсселі. За його підсумками генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що наявні розбіжності між сторонами буде нелегко подолати, однак позитивною ознакою є те, що країни члени-НАТО та Росія сіли за стіл переговорів. Російська делегація наразі не робила заяву про підсумки перемовин.

На 13 січня заплановані переговори представників Росії та ОБСЄ у Відні.

Росія розмістила біля кордонів України додаткові ударні сили для атаки з повітря, написало 11 січня видання New York Times з посиланням на інформацію від посадових осіб США. Бойові та транспортні вертольоти, поряд із штурмовиками, стануть перевагою Росії, якщо Путін вирішить вторгнутися до України, заявляють співрозмовники видання. Крім того, ввечері 11 січня Міноборони РФ повідомило про початок військових навчань поблизу кордону України.