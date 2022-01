Останнім часом в соцмережах почастішали відео, які свідчать про велике перекидання армійських сил

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила про перекидання російських військових та військової техніки зі Східного Сибіру та Далекого Сходу в західні регіони країни. Про це йдеться на сайті CIT.

На думку аналітиків, мова йде про нарощування російської військової присутності на територіях, що межують з Україною.

Аналітики знайшли в соцмережах близько 30 відео, які свідчать про велике перекидання сил. Вони впевнені, що війська перекидають не для місцевих військових навчань.

«Склад техніки, що перевозиться, досить різноманітний – на платформах ми помітили вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган». Крім того, на відео з Новосибірська ми помітили, ймовірно, ЗРК «Тор» або ЗСУ «Шилка». Разом з технікою в пасажирських та товарних вагонах їде і особовий склад, проте точно його чисельність встановити складно», – розповіли розслідувачі.

відео СІТ

За даними СІТ, військові сили вирушають із Бурятії, Забайкальського краю, Амурської області та Приморського краю. Розслідувачі припустили, що техніка належить до з'єднань чотирьох армій Східного військового округу (ВВО) – 5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї. Також вони помітили ешелони за межами ВПО – у Новосибірську та Кемерово.

Аналітики CIT припускають, що техніка та військовослужбовці приєднаються до «сил, зосереджених у Криму та регіонах, що межують з Україною».

відео СІТ

Нагадаємо, що про зосередження Росією своїх військ на кордоні з Україною, у ЗМІ заговорили у жовтні 2021 року.

Про посилення військової присутності у регіоні неодноразово заявляли представники США, НАТО та ЄС. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков ще на початку листопада називав переміщення військ внутрішньою справою країни.

В умовах військової ескалації та нарощування чисельності російських сил поблизу українського кордону США та НАТО пішли на переговори з Москвою про гарантії безпеки, які зажадав від західних країн президент держави агресора Володимир Путін.

Джерела New York Times в американській розвідці стверджують, що Росія планує наростити стотисячне угруповання біля кордонів до 175 тис. бійців. При цьому в тому ж матеріалі йдеться, що можливий напад на підконтрольні українській владі території може бути відкладено через погодні умови, оскільки через теплу зиму ґрунт на сході України поки що не замерз. Розвідники вважають, що це може змусити перенести операцію на лютий.

Крім того, частина експертів, опитаних The Guardian, вважають масштабну операцію із захопленням Києва та Харкова малоймовірною. У доповіді Institute for the Study of War йдеться, що для повноцінної окупації тільки столиці та великих міст на сході України необхідно до 325 тис. військовослужбовців, однак наразі аналітики не спостерігають жодних ознак мобілізації або залучення військ національної гвардії та/або військової поліції.