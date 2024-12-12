Підозрювані оформляли чоловіків у стаціонари і брали за послуги до 10 тис. доларів

Правоохоронці підозрюють лікарів – батька і сина – в організації корупційної схеми в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні та районному медзакладі. Медики за хабарі допомагали військовозобов’язаним отримувати фіктивну III групу інвалідності, що дозволяло уникнути мобілізації.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 12 грудня, підозрювані оформляли чоловіків у стаціонари, готували фіктивні документи та надавали консультації, як правильно обґрунтувати свої діагнози на медичних комісіях.

«Вартість однієї підробленої довідки складала 500 доларів, а комплексна послуга – 10 тис. доларів. 58-річного лікаря затримали під час передачі обумовленої суми грошей. А його сина, який теж брав участь у схемі, затримали окремо – в порядку ст. 615 КПК України», – інформують правоохоронці.

Під час обшуків у помешканнях та на роботі в лікарів виявили фальшиві медичні документи, мобільні телефони, понад 45 тисяч доларів, 230 тис. грн, 660 євро готівкою та автомобілі.

Підозрюваних арештували. За хабарництво в особливо великих розмірах медикам загрожує від 8 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.