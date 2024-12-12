Це рішення було ключовим пріоритетом угорського головування у Раді ЄС

Рада ЄС у четвер, 12 грудня, погодила скасування контролю на сухопутних кордонах із Болгарією та Румунією з 1 січня 2025 року.

Румунія та Болгарія повноправно приєднаються до Шенгену з 1 січня. Глава МВС Угорщини Шандор Пінтер вважає це рішення історичним моментом. За його словами, це піде на користь не лише громадянам цих країн, а й ЄС в цілому.

«Скасування перевірок осіб на внутрішніх сухопутних кордонах з цими країнами-членами та між ними було ключовим пріоритетом угорського головування, і сьогодні ми зробили це реальністю. Цей крок піде на користь не лише громадянам Болгарії та Румунії, але і ЄС в цілому», – повідомив він.

Шенгенська зона – це зона в Європі, в якій скасовано прикордонні перевірки на внутрішніх кордонах між країнами-учасницями. Станом на грудень 2024 року вона охоплює 29 країн.

Шлях приєднання Румунії та Болгарії до Шенгену

Румунія та Болгарія ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони. Проте Австрія та Нідерланди вважали, що країни не вжили достатніх заходів для стримання нелегальних мігрантів.

Тому наприкінці 2023 року у ЄС погодили лише частковий вступ країн до Шенгену. Рішення передбачало зняття перевірок в аеропортах і морських портах.

Повноправне приєднання країн стало можливим після того, як Австрія 9 грудня зняла вето з розширення Шенгенської зони.