Система дозволить посилити заходи безпеки та проконтролювати час перебування іноземців в країнах Шенгенської зони

З 10 листопада на кордоні Шенгенської зони запрацює нова автоматизована система реєстрації в'їзду та виїзду (EES – Entry/Exit Scheme). Головне нововведення – EES замінить ручне проставлення штампів у паспортах громадян третіх країн, які не входять до Шенгенської зони. Контроль проходитиме через спеціальний термінал. Про це повідомило uamedia.eu з посиланням на Euronews 21 серпня.

Нову систему в'їзду/виїзду (EES), яку почали розробляти після Brexit, планували запустити у 2022 році, однак він неодноразово зривався через технічні проблеми та затримки з встановленням автоматизованих бар'єрів, необхідних на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони. Система працюватиме при в'їзді до всіх країн ЄС, крім Кіпру та Ірландії (штампи там будуть ставити як завжди), а також до чотирьох країн Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

EES буде обов'язковою для усіх негромадян ЄС, які перетинатимуть кордон Шенгенської зони, не потребуючи для цього візи – українці потрапляють до цієї категорії. На спеціальному пристрої потрібно буде просканувати свій біометричний паспорт, після чого інформацію про дату та місце в'їзду чи виїзду буде внесено до єдиного реєстру. Скани обличчя та відбитки пальців будуть зніматися лише раз на три роки й будуть дійсними для кількох поїздок протягом цього періоду.

Система дозволить посилити заходи безпеки кордонів – злочинці, терористи та російські шпигуни більше не зможуть користуватися підробними паспортами для потрапляння на територію ЄС, зазначила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон. Також за допомогою системи будуть визначати порушників, які перевищили термін перебування у країнах Шенгенської зони більш як 90 днів упродовж піврічного періоду, та дозволить протистояти нелегальній міграції.

Нагадаємо, у 2025 році заплановано запровадження Європейської системи інформації та авторизації (ETIAS), яка вимагатиме плати у розмірі семи євро за в'їзд до Шенгенської зони для мандрівників без обов'язкової візи. Мандрівники зможуть подати заявку на ETIAS онлайн перед поїздкою, після чого електронний дозвіл на поїздку буде електронно пов’язано з їхнім паспортом і діятиме протягом трьох років.