Це крайній захід задля забезпечення громадського порядку

Задля запобігання загрозам внутрішній безпеці низка країн Європейського Союзу тимчасово запровадили прикордонний контроль у межах Шенгенської зони. Про це 10 вересня повідомив Reuters.

Відзначають, що це крайній захід задля забезпечення громадського порядку.

Австрія запроваджує перевірки на кордоні зі Словаччиною та Чехією, а також зі Словенією та Угорщиною до 11 листопада. Перевірки відновили через тиск на систему прийому біженців, а також проблеми безпеки, що посилюються терористичними угрупованнями та злочинними мережами.

Данія проводитиме перевірки сухопутного та морського транзиту з Німеччини до 11 листопада, посилаючись на терористичні загрози, пов'язані з війною в Газі та ризики російського шпигунства. У Франції контроль на кордонах із країнами Шенгенської угоди триватиме до 31 жовтня. Тоді як Німеччина запроваджує суворіший контроль на всіх своїх кордонах з 16 вересня, триватиме він шість місяців.

Прикордонний контроль в Італії триватиме до 18 грудня через терористичну активність та ризики насильства, пов'язаних із головуванням країни в G7. Норвегія відновила прикордонний контроль у портах, що мають поромне сполучення з Шенгенською зоною до 11 листопада. Таке рішення пояснюють можливими операціями російської розвідки, що загрожують норвезькому експорту газу або військовій підтримці України.

Словенія встановила прикордонний контроль з Хорватією та Угорщиною до 21 грудня, через погіршення ситуації з безпекою на Близькому Сході та в Україні. Швеція ж посилила прикордонний контроль до 11 листопада через зростання ризику насильства, включаючи антисемітські напади, після конфлікту в Газі.

Зазначимо, Шенгенська зона – це зона в Європі, в якій скасовано прикордонні перевірки на внутрішніх кордонах між країнами-учасницями. Наразі до неї входять 29 країн.

Нагадаємо, з 10 листопада на кордоні Шенгенської зони запрацює нова автоматизована система реєстрації в'їзду та виїзду (EES – Entry/Exit Scheme). Головне нововведення – EES замінить ручне проставлення штампів у паспортах громадян третіх країн, які не входять до Шенгенської зони. Контроль проходитиме через спеціальний термінал.

У березні Болгарія та Румунія офіційно вступили до Шенгенської зону Євросоюзу. Проте повідомляли, що країни певний час матимуть обмеження щодо сухопутних кордонів.