Перші країни приєдналися до Шенгенської зони в 1995 році

Рада Європейського союзу ухвалила рішення про прийняття Болгарії і Румунії до Шенгенської зони. Про це йдеться у повідомленні офіційного профілю Іспанії, яка зараз головує у Раді Європейського союзу на платформі X.

Завдяки позитивному розгляду кандидатур обох країн громадяни Румунії та Болгарії зможуть без паспортів подорожувати повітряним і морським транспортом до країн Шенгенської зони, до якої входять 25 із 27 країн Європейського Союзу. До зони також входять чотири асоційовані країни ЄС: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Повітряний і морський контроль на внутрішніх кордонах Болгарії та Румунії буде скасовано в березні 2024 року, а рішення про скасування наземного контролю буде прийнято пізніше. Рішення про скасування обов'язку мати паспорти на сухопутних кордонах для громадян Румунії та Болгарії, як уточнили в Раді ЄС, має бути прийнято «в розумні терміни».

Проти вступу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони раніше активно виступала Австрія. Уряд у Відні виправдав свою позицію тим, що до країни прибуває занадто багато незареєстрованих мігрантів. Як відомо, нові члени приймаються до Шенгенської зони лише одноголосно усіма учасниками об’єднання. Румунія та Болгарія чекали на рішення про прийняття із 2011 року.

Очікується, що приєднання Румунії та Болгарії сприятиме подорожам, торгівлі та туризму та подальшому зміцненню єдиного ринку. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що це важливий крок вперед як для обох країн, так і для Шенгенської зони в цілому.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав припинення контролю на повітряному та морському кордоні навесні першим кроком. «Німеччина продовжуватиме підтримувати повну інтеграцію до Шенгенської зони. Ось як Європа стає більш об’єднаною! Усі країни-члени ЄС, коли будуть готові, стають повноправними членами Шенгенської зони. Це і право, і обов’язок», – написав Шольц у профілі X.

Перші країни приєдналися до Шенгенської зони в 1995 році, коли вперше було скасовано прикордонний контроль на внутрішніх кордонах Європейського Союзу. Останньою країною, яка приєдналася до Шенгенської зони 1 січня 2023 року, була Хорватія.