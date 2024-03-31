Згодом країни можуть отримати повне право на перебування у Шенгенській зоні

У неділю, 31 березня, Болгарія та Румунія офіційно вступили до Шенгенської зону Євросоюзу. Водночас країни певний час матимуть обмеження щодо сухопутних кордонів, повідомили у суботу, 30 березня, у прес-службі Єврокомісії.

Шенгенські правила застосовуватимуться в обох країнах, включно з видачею шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах скасують. Водночас Єврокомісія не ухвалила рішення щодо повного скасування перевірок на кордоні, обмеживши вільний проїзд сухопутними кордонами.

Зазначається, що обмеження будуть тимчасовими, а рішення про повноцінне членство Болгарії та Румунії ухвалить «у розумні терміни» Рада Євросоюзу.

«Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони – найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, більш об’єднану Європу для всіх наших громадян», – заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Дві країни за чотири місяці, з грудня 2023 року, вжили необхідних заходів для долучення до шенгенської зони. 31 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила вступ країн у Шенгенську зону.

Зазначимо, до того ні Болгарія, ні Румунія не отримували дозвіл приєднатися до Шенгенської зони через побоювання ЄС щодо корупції та нездатності країн забезпечити належну охорону власних кордонів. Так, країни очікували на дозвіл приєднатися до зони вільного пересування з 2011 року.

Зазначимо, до блокування вступу країн до Шенгенської зони долучилася Угорщина. Країна зняла заперечення щодо долучення Болгарії та Румунії після того, як Болгарія скасувала платню за транзит російського газу до Угорщини.

Крім того, проти долучення Румунії та Болгарії виступили Нідерланди та Австрія. Остання досі виступає проти скасування контролю на кордонах країн – перемовини щодо повного залучення Болгарії та Румунії до Шенгенської зони тривають.

Шенгенська зона, з урахуванням нововключених Румунії та Болгарії, розповсюджується та всі 29 країн Євросоюзу, окрім Кіпру. Крім того, до Шенгенської зони входять Ісландія, Норвегія та Швейцарія, які не належать до ЄС.