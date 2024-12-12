У пункті пропуску у Краківці шукають вибухівку

У четвер, 12 грудня, на кордоні з Польщею два пункти пропуску «Шегині» та «Краківець» зупиняли роботу через повідомлення про замінування.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівській митниці, близько 12:30 надійшло анонімне повідомлення про замінування пункту пропуску «Шегині-Медика». Там працювали кінологи, поліцейські та інші служби, підозрілих предметів не виявили.

Близько 15:30 невідомі повідомили про замінування пункту пропуску «Краківець-Корчова». Рух через пункт пропуску зупинено, на місці працюють усі необхідні служби. Станом на 16:45 перевірка у пункті пропуску ще триває.

Зазначимо, цього дня також правоохоронці перевіряли повідомлення про замінування головного управління податкової Львівщини та одного з корпусів Львівської політехніки.