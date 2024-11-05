Псевдомінувальника затримала поліція

Поліцейські затримали 24-річного мешканця міста Сокаль на Львівщині за неправдиве повідомлення про замінування відділення «Нової пошти». За вчинене чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Як розповіли в поліції Львівщини, 4 листопада близько 14:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування одного з поштових відділень у Сокалі. На місце події виїжджали спеціалісти-вибухотехніки, а також слідчо-оперативна група та співробітники інших підрозділів поліції. Правоохоронці провели евакуацію та обстежили приміщення – вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявили.

Поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надав 24-річний житель колишнього райцентру, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали. За інформацією ZAXID.NET, чоловік «мінував» відділення «Нової пошти».

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ч.1 ст.259 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.