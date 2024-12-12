Від отриманих травм він загинув на місці.

На Львівщині електропотяг наїхав на 44-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилася у середу, 11 грудня, о 22:30, на станції «Добротвір» у селі Кошаковські Шептицького району. Електропотяг сполученням Львів – Сокаль наїхав на 44-річного мешканця Шептицького. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху) ККУ. За вчинене водієві електропотяга загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.