Залізничний районний суд Львова виніс вирок водієві ЗАЗ Lanos Роману Яськіву, який у 2018 році на смерть збив пішохода. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, ДТП трапилась 21 грудня 2018 року на вул. Городоцькій у Львові. Роман Яськів за кермом ЗАЗ Lanos їхав у напрямку вул. Виговського. Поблизу будинку №168 на нерегульованому пішохідному переході він збив пішохода, який від отриманих травм помер у лікарні.

У суді Роман Яськів свою провину визнав і пояснив, що намагався уникнути ДТП із пішоходом, але не зміг. Крім цього, пішохід, переходячи дорогу, розмовляв по мобільному телефону й був нетверезим. Також він відшкодував сімʼї загиблого 250 тис. грн та уклав договір про компенсацію ще 200 тис. грн.

Враховуючи обставини справи, суддя Залізничного райсуду Богдана Гедз визнала Романа Яськіва винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначила йому 5 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, замінивши увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.