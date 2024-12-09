Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці події

У неділю ввечері, 8 грудня, на трасі Стрий–Дашава, поблизу села Слобідка, трапилася смертельна ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинув 44-річний пішохід. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault, 42-річний мешканець Стрийського району, знаїхав на 44-річного пішохода, жителя Львівщини. Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці події.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини подій.