Аварія трапилась 8 грудня на трасі Київ-Чоп у межах села Ямпіль

У неділю, 8 грудня, на трасі Київ-Чоп під Львовом трапилась смертельна ДТП. Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі Нацполіції Львівщини, мікроавтобус збив літнього пішохода.

Аварія трапилась у неділю, 8 грудня, близько 15:00 на трасі Київ-Чоп у межах села Ямпіль. Водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter збив чоловіка, який від отриманих травм помер на місці ДТП.

Наразі обставини аварії та особу загиблого встановлюють правоохоронці. За попередніми даними, загиблому приблизно 70 років.