Volkswagen Crafter на смерть збив пішохода в Ямполі

Пустомитівський районний суд Львівської області виніс вирок 33-річному жителю Рівненщини Олександрові Чмуту, який за кермом мікроавтобуса Volkswagen Crafter у грудні 2024 року на смерть збив пішохода на трасі у селі Ямпіль поблизу Львова. Винуватцю аварії призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, смертельна аварія сталася 8 грудня близько 15:00 на трасі Київ-Чоп у Ямполі. Водій Volkswagen Crafter перевищив максимально дозволену в населеному пункті швидкість (їхав 67-94 км/год.), виїхав на регульоване перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора та здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.

У результаті 78-річний пішохід, мешканець Львівського району, отримав важкі травми внутрішніх органів та помер на місці аварії.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Євген Данилів визнав Олександра Чмута винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без позбавлення права керувати транспортними засобами. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.