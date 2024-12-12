Time пише, що політичне переродження Трампа не має рівних в американській історії

Американський журнал Time опублікував у четвер, 12 грудня, обкладинку нового номера з фотографією Дональда Трампа, назвавши його «Людину року».

Як стверджують у виданні, «політичне переродження Трампа не має собі рівних в американській історії».

«Він переміг не одного, а двох своїх опонентів-демократів, переміг у всіх семи «хитких» штатах, і став першим республіканцем, який переміг за результатами всенародного голосування за 20 років. Він перебудував американську політику, переробив Республіканську партію та змусив демократів розібратися з тим, що пішло не так», – йдеться у журналі.

Варто відзначити, що Трампа уже оголошували «Людиною року» у 2016 році.

Відомо, що у 2024 році до списку претендентів на звання увійшли також Камала Гарріс, принцеса Вельська, Ілон Маск, Юлія Навальна, Біньямін Нетаньягу, Джером Пауелл, Джо Роган, Клаудія Шейнбаум та Марк Цукерберг.

«Людина року» від Time

Time визначає «Людину року» з 1927 року. У 2023 році це звання отримала співачка Тейлор Свіфт. У 2022 році титул отримав президент України Володимир Зеленський та «дух України». Тоді як у 2021 році «Людиною року» став засновник американських компаній SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск.