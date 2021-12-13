Ілон Маск раніше був визнаний найбагатшою людиною в історії

Засновник американських компаній SpaceX і Tesla, мільярдер Ілон Маск став «людиною року» за версією журналу Time.

Видання зазначає, що Маск – найбагатша людина у світі, яка «не має свого дому і розпродає свої статки». Він запускає супутники на орбіту і «приборкує Сонце», керує машиною, яку сам створив і якій не потрібно паливо і навряд чи потрібен водій. Також Маск «порухом пальця змушує ринки злітати або непритомніти».

«Це людина, яка прагне врятувати нашу планету та допомогти нам заселити нову: блазень, геній, провокатор, провидець, промисловець, шоумен, грубіян, божевільне поєднання Томаса Едісона, Ф.Т. Барнума, Ендрю Карнегі та доктора Мангеттена з «Хранителів»... Його стартап SpaceX обігнав Boeing та інші компанії, щоб заволодіти космічним майбутнім Америки. Його автомобільна компанія Tesla контролює дві третини багатомільярдного ринку автомобілів, що зробило Маска власником статків у 250 млрд доларів і найбагатшою приватною особою в історії», – йдеться у публікації видання.

Time визначає «Людину року» з 1927 року. Це особистість чи група людей, які справили значний позитивний чи негативний вплив на світові події у році, що минає.

У 2020 році переможцями номінації «Людина року» стали президент і віце-президентка США Джо Байден і Камала Гарріс. 2019 року – екоактивістка Ґрета Тунберґ.