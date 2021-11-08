73-річна Мей Маск одягнула довгу білу сукню розшиту синіми квітами із нової колекції дизайнерки Юлії Магдич

Дієтологиня та модель Мей Маск одягнула вишивану сукню львівської дизайнерки Юлії Магдич. Відео, на якому мати засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска, позує у вишитому вбранні, дизайнерка поширила на своїх сторінках у соцмережах 7 листопада.

73-річна Мей Маск одягнула довгу білу сукню розшиту синіми квітами із нової колекції дизайнерки Юлії Магдич. Модель доповнила образ масивними золотими сережками та біло-рожевою сумкою.

Авторкою вбрання є 36-річна Юлія Магдич зі Львова, яка й повідомила у своїх соцмережах 7 листопада про те, що Мей Маск обрала її сукню для публічної події.

Львів'янка Юлія Магдич у 2013 році відкрила власний бренд одягу, який зараз продається у різних країнах світу. Вбрання від Юлії Магдич одягали українські зірки, зокрема Тіна Кароль, Джамала та Катерина Осадча.