Мати Ілона Маска одягнула вишиванку львівської дизайнерки
Авторкою вбрання, яке обрала Мей Маск, є 36-річна Юлія Магдич зі Львова
Дієтологиня та модель Мей Маск одягнула вишивану сукню львівської дизайнерки Юлії Магдич. Відео, на якому мати засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска, позує у вишитому вбранні, дизайнерка поширила на своїх сторінках у соцмережах 7 листопада.
73-річна Мей Маск одягнула довгу білу сукню розшиту синіми квітами із нової колекції дизайнерки Юлії Магдич. Модель доповнила образ масивними золотими сережками та біло-рожевою сумкою.
Авторкою вбрання є 36-річна Юлія Магдич зі Львова, яка й повідомила у своїх соцмережах 7 листопада про те, що Мей Маск обрала її сукню для публічної події.
Львів'янка Юлія Магдич у 2013 році відкрила власний бренд одягу, який зараз продається у різних країнах світу. Вбрання від Юлії Магдич одягали українські зірки, зокрема Тіна Кароль, Джамала та Катерина Осадча.