Суспільство
Вишивають сильніші
Українська чи мексиканська вишиванка? Патріотичний тест ZAXID.NETНазарій Тузяк, сьогодні 5966 3
З нагоди Дня вишиванки ZAXID.NET вирішив з’ясувати як добре ми розуміємо і відчуваємо ці загадкові візерунки, у яких, як стверджують етнографи і культурологи, закодована душа українського народу.
Ми зробили простий тест, у якому з двох вишивок потрібно вибрати саме українську. Але будьте уважні – вишивання хрестиком і гладдю притаманне не лише українцям.
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