Вишивають сильніші
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Вишивають сильніші

Українська чи мексиканська вишиванка? Патріотичний тест ZAXID.NET

Назарій Тузяк, сьогодні 5966 3

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З нагоди Дня вишиванки ZAXID.NET вирішив з’ясувати як добре ми розуміємо і відчуваємо ці загадкові візерунки, у яких, як стверджують етнографи і культурологи, закодована душа українського народу.

Ми зробили простий тест, у якому з двох вишивок потрібно вибрати саме українську. Але будьте уважні – вишивання хрестиком і гладдю притаманне не лише українцям.

Короткий тест на знання української вишивки

Чи зможете ви впізнати українську вишиванку

Почнемо з простого. Де тут український орнамент?

Одна з цих вишиванок із Закарпаття. Вгадайте яка.

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А тут зможете знайти українців?

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Впізнайте українську вишивку.

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На одній з цих фотографій національне вбрання українців. Є ідеї?

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Один із цих килимів український. Який?

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Повертаємося до сорочок. Українську впізнаєте?

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А по узорах на рушниках вгадаєте Україну?

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Складне питання: яка з цих скатертин з України?

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Що з цього могло бути на українському священику середини XVIII століття?

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Нічо так

Та хай буде

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