Вишивають сильніші

Урбаніст чи парафіянин. Хто ви у Львові?.

З нагоди Дня вишиванки ZAXID.NET вирішив з’ясувати як добре ми розуміємо і відчуваємо ці загадкові візерунки, у яких, як стверджують етнографи і культурологи, закодована душа українського народу.

Ми зробили простий тест, у якому з двох вишивок потрібно вибрати саме українську. Але будьте уважні – вишивання хрестиком і гладдю притаманне не лише українцям.